Сотрудница салона связи из Вольска брала кредиты на своих знакомых

В Вольске возбуждены два уголовных дела против продавца-мошенницы.

Сотрудница салона связи убедила подругу «помочь повысить рейтинг продавца» — для этого нужно было якобы подать заявку на кредит. Девушка передала свои персональные данные, а злоумышленница оформила на неё заём на 126 тысяч рублей и потратила деньги на покупку телефона.

Аналогичную схему мошенница применила и второй раз — оформила кредит на 83 тысячи рублей на дедушку своей родственницы, убедив, что это тоже нужно для рейтинга.

В отношении подозреваемой возбуждены два дела по ч. 1 ст. 159 УК РФ (мошенничество), сообщили в региональном МВД.

Ольга Сергеева