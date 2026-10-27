Парковка у железнодорожного вокзала Саратова станет платной с 30 октября

С конца месяца парковка около железнодорожного вокзала областного центра станет платной.

Об этом сообщил глава города Игорь Молчанов.

Площадка рассчитана на 134 автомобиля. Ранее территорию заасфальтировали, нанесли разметку, установили дорожные знаки и камеры фиксации. Сейчас парковка работает бесплатно в тестовом режиме.

«С предстоящей пятницы режим работы будет аналогичен другим платным парковкам Саратова: с 8:00 до 20:00 — платно, с 20:00 до 8:00 — бесплатно. Также парковка будет бесплатной в выходные и праздничные дни. Фиксация автомобилей происходит в автоматическом режиме. Для этого установлены специальные камеры. Оплатить можно будет через мобильное приложение, смс, официальный сайт, терминал Сбербанка или по QR-коду», — говорится в публикации градоначальника.

Молчанов добавил, что автолюбители также могут воспользоваться круглосуточной платной частной парковкой в районе улицы Емлютина и 1-го Ленинского проезда.