Саратовская прокуратура требует уволить бывшего министра здравоохранения за утрату доверия

Прокурор Саратовской области Роман Пантелеев потребовал изменить формулировку увольнения бывшего главы регионального минздрава Владимира Дудакова — с «по собственной инициативе» на «утрату доверия».

Соответствующий иск направлен в Волжский районный суд.

Дудаков покинул должность в начале сентября. Теперь прокуратура настаивает не только на смене основания увольнения, но и на внесении записи в трудовую книжку, а также на включении экс-министра в реестр лиц, уволенных в связи с утратой доверия.

Параллельно Пантелеев добивается в Долгопрудненском городском суде Московской области обращения в доход государства московской квартиры стоимостью 34 миллиона рублей, принадлежащей семье бывшего министра. Проверка показала: законность происхождения средств, направленных на покупку недвижимости супругой Дудакова, не подтверждена.

Более того, прокуроры выявили, что в сведениях за 2024 год Дудаков недостоверно отразил доходы жены и несовершеннолетнего ребёнка.

«За указанные нарушения чиновнику ранее объявлен выговор», — подчеркнули 26 октября в пресс-службе региональной прокуратуры.