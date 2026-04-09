Парламентарии от «ЕР» инициировали проверку законности возведения ЖК в «Авиаторе»

Депутатский корпус Саратовской областной Думы направил официальные запросы в адрес надзорных и правоохранительных структур.

Поводом для вмешательства послужило возможное нарушение прав граждан при сборе средств на строительство жилых высоток в микрорайоне «Авиатор».

Обращение подписали спикер регионального парламента Алексей Антонов, его заместитель Роман Грибов, а также депутаты Юлия Литневская, Дмитрий Полулях и Игорь Иванов.

Толчком к действиям стали многочисленные нарекания от местных жителей. Горожане забили тревогу: ЖСК «Авиатор 8» активизировал геодезические изыскания и начал реализацию квартир в домах, чье появление противоречит стратегии развития городской среды. Народные избранники акцентируют внимание на катастрофической нехватке дорожной и социальной инфраструктуры в данном районе.

В тексте коллективного послания подчеркивается: «Игнорирование необходимости возведения социальных объектов при уплотнении многоэтажной застройки является прямым нарушением градостроительных норм. Более того, в стороне остаются ранее внесенные корректировки в проект планировки территории, касающиеся строительства автодороги».

Парламентарии предупреждают, что подобные действия не только ведут к ухудшению условий проживания, но и создают серьезные финансовые угрозы для дольщиков. Силовиков просят дать принципиальную правовую оценку методам привлечения средств с населения и, в случае выявления нарушений, отреагировать в рамках закона.

Дмитрий Полулях, курирующий в Думе комитет по строительству и ЖКХ, заявил, что возведение новых комплексов должно ставить во главу угла потребности людей. «Нельзя строить многоквартирные дома без школ, поликлиник и садиков. Также критически важна продуманная транспортная схема, иначе жильцов ждет дорожный коллапс. Вместе с однопартийцами мы задействуем все законные рычаги для защиты населения», — резюмировал он.

Напомним, ранее с проверкой строительства в «Авиаторе» в СК и прокуратуру уже обращался депутат Госдумы Николай Панков.

Ольга Сергеева