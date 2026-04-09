Злобнова оценила отчет Бусаргина: «Детей развиваем по Путину, а не по остаточному принципу»

Зампред гордумы Елена Злобнова, комментируя отчет губернатора Романа Бусаргина, заявила, что власти наконец-то вспомнили о главном — о всестороннем развитии подрастающего поколения.

По ее словам, глава региона сделал этот вопрос не просто пунктом в отчете, а самым настоящим приоритетом.

«Благодаря президентской программе ремонты в школах идут полным ходом. А это, как известно, не просто штукатурка и парты, а дополнительные возможности для кружков и секций», — пояснила Злобнова.

Она подчеркнула, что каждый отремонтированный класс — это прямой вклад в воспитание юных саратовцев, и Бусаргин, мол, лично следит, чтобы дети развивались «со всех сторон», а не только по программе минимума.

Ольга Сергеева