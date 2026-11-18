Депутаты Саратовской областной Думы приняли законы, расширяющие применение патентной системы налогообложения.

С учетом регионального коэффициента (2,905), отражающего особенности рынка труда, фиксированный авансовый платеж при работе у юрлиц составит 10 479 рублей (рост на 11,2% по сравнению с 2026 годом).

Как подчеркнули законодатели, расширение патентной системы создает условия для плавного перехода самозанятых граждан, работающих в этих сферах, к статусу индивидуальных предпринимателей и возможности найма работников. На заседании Думы министр труда и социальной защиты Денис Давыдов привел конкретные цифры: с начала текущего года механизм патентов для иностранных работников привлек в региональный бюджет 400 млн рублей.

«Мы даем новый импульс развитию малого бизнеса в Саратовской области», — в ходе выступления отметила депутат Саратовской областной Думы Мария Усова.