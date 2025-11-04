Патриоты записали видео на новой смотровой площадке Саратова

Солисты Городского дома культуры национального творчества и активисты «Движения первых» первыми побывали на новой видовой площадке, строительство которой завершается под мостом Саратов-Энгельс.

Как сообщает мэрия Саратова, здесь они записали красивое патриотическое видео на песню «Вперёд, Россия», приуроченное ко Дню России.

Напомним, реализация такого масштабного проекта и создание знаковых мест для города стали возможными благодаря инициативе и поддержке спикера Государственной Думы РФ Вячеслава Володина. Его личное участие в проекте реконструкции самой протяженной набережной позволило воплотить в жизнь мечту саратовцев о современном и благоустроенном пространстве для отдыха у Волги.

Ольга Сергеева