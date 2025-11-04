Жители Саратовской области увидят Бобровое суперлуние в ноябре

В ночь на 5 ноября жители Саратовской области станут свидетелями самого крупного суперлуния в году.

Спутник Земли приблизится на минимальное расстояние, что сделает его визуально больше и ярче. Наблюдать Луну можно будет при условии безоблачной погоды, — уточняют астрономы.

Это ноябрьское полнолуние традиционно называют Бобровым — название пришло от индейцев Северной Америки, которые связывали этот период с активной подготовкой бобров к зиме. В это время животные завершают строительство плотин и создают пищевые запасы.

Ольга Сергеева