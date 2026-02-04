Павел Сниккарс посетил энергообъекты «Т Плюс» в Саратове

Генеральный директор ПАО «Т Плюс» Павел Сниккарс в рамках рабочей поездки в Саратов посетил ключевые объекты энергетической инфраструктуры и сервисного обслуживания потребителей.

Он осмотрел Саратовские ТЭЦ-5 и ТЭЦ-2 и офис «ЭнергосбыТ Плюс».

На Саратовской ТЭЦ-5, которая обеспечивает теплом и горячей водой жителей четырёх крупных районов города (Ленинского, Кировского, Волжского и Октябрьского), Глава компании ознакомился с планами по выполнению ремонтной и инвестиционной программ. В 2026 году на станции запланированы масштабные работы: капитальный ремонт турбо- и котлоагрегатов, а также 15 текущих ремонтов основного оборудования. Эти меры направлены на повышение эффективности энергообъекта и бесперебойное обеспечение горожан тепло-и энергоснабжения.

На Саратовской ТЭЦ-2 в Заводском районе Павел Сниккарс осмотрел производственные цеха, обсудил с руководством энергообъекта программу повышения надёжности работы оборудования.

Также Генеральный директор компании побывал в офисе обслуживания клиентов «ЭнергосбыТ Плюс» на проспекте Энтузиастов, 18а. Он оценил удобство дистанционных сервисов, пообщался с жителями и сотрудниками.

Как отметил Павел Сниккарс, повышение надёжности теплоснабжения и качества обслуживания клиентов продолжают оставаться ключевыми задачами «Т Плюс».Кроме того, сегодня важными задачами становятся повышения престижа профессии энергетика и развитие кадрового потенциала компании. Теплоэнергетики реализуют эти планы в тесном сотрудничестве с правительством Саратовской области и городскими властями.

