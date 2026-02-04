Власти Энгельса проверили работу котельных в период похолодания

В связи с понижением температуры воздуха глава администрации Энгельсского района Максим Леонов лично проконтролировал работу котельных в центральной части города.

Как отметил Леонов, во время предыдущего похолодания поступали жалобы на низкую температуру теплоносителя. Задача на данный момент — не допустить повторения ситуации, для чего организован регулярный мониторинг, включающий проверки в самих многоквартирных домах.

«Объезд показал, что в ряде случаев необходима регулировка внутренних систем отопления домов, так как распределение тепла по разным стоякам неравномерное», — пояснил он.

На одной из проверенных котельных были выявлены отклонения от нормативных температурных графиков. Для решения проблемы планируется совместно с теплоснабжающей организацией разработать поэтапный график модернизации оборудования.

При выборочном обходе квартир в домах, прилегающих к этой котельной, было установлено, что температура в жилых помещениях соответствует минимальному нормативу (от +18°C). При этом представитель комитета признал, что для комфортного проживания этого недостаточно. Жильцы сообщили, что в последние дни температура в квартирах начала повышаться.

Мониторинг теплоснабжения будет продолжен ежедневно, а в случае выявления системных нарушений профильные службы готовы обращаться в надзорные органы для защиты прав граждан, — пообещал Леонов.

Ольга Сергеева