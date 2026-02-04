В саратовском кафе на улице Клочкова будут платить диджею в выходные до 80 тысяч рублей

В Саратове открылась вакансия для творческого специалиста — одно из городских кафе на улице Клочкова ищет диджея для работы в выходные дни.

Предложение позиционируется как одна из самых высокооплачиваемых возможностей для местных музыкантов в этой сфере.

Кандидату предлагается заработная плата от 50 000 до 80 000 рублей. Работа предполагается на постоянной основе, но график ограничен субботой и воскресеньем.

Работодатель отмечает, что помимо навыков диджеинга будет преимуществом умение работать с живой музыкой и вести мероприятия. Все необходимое профессиональное оборудование для работы уже есть в заведении.

Алиса Эай