Павильон на Большой Садовой сносят из-за угрозы аварий

На пересечении Большой Садовой и 2-й Садовой в Саратове демонтируют торговый объект — соответствующее решение Арбитражного суда Саратовской области вступило в законную силу.

Как установил суд, ларёк ограничивал видимость на перекрёстке, в том числе для водителей трамваев, что создавало риск ДТП и угрозу жизни и здоровью участников дорожного движения. Суд признал требования городской администрации правомерными и обязал индивидуального предпринимателя демонтировать объект в течение месяца.

Если предприниматель не сделает этого добровольно, администрация направит обращение в Октябрьское районное отделение судебных приставов Саратова — для принудительного исполнения решения через приставов.

Напомним, размещение нестационарных торговых объектов должно соответствовать требованиям безопасности дорожного движения, в том числе не нарушать треугольники видимости на перекрёстках — это установлено Федеральным законом № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения» и национальными стандартами в области организации дорожного движения (ГОСТ Р 52289). Нарушение этих норм само по себе является основанием для демонтажа объекта.

В мэрии отметили, что работа по выявлению торговых объектов, размещённых с нарушением закона — прежде всего без разрешительной документации, — продолжается.



ФОТО: администрация Саратова