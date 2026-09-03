В сквере имени Марины Расковой демонтировали незаконные аттракционы

Как показали результаты совместного рейда сотрудников комитета муниципального контроля Саратова и Гостехнадзора Саратовской области, в городских парках и скверах по-прежнему работают аттракционы без разрешительной документации.

На организаторов таких детских развлечений в Парке Победы и на площади Кирова по итогам рейда составили протоколы об административных правонарушениях. Незаконные аттракционы в сквере имени Марины Расковой демонтировали.

Напомним, эксплуатация аттракционов в России допускается только при наличии разрешительной документации и после технического освидетельствования оборудования органами Гостехнадзора — это требование установлено техническим регламентом Таможенного союза «О безопасности аттракционов» (ТР ТС 038/2016). Отсутствие такой документации означает, что безопасность конструкции для посетителей, в первую очередь детей, никем не подтверждена.

ФОТО: Администрация Саратова