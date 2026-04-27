Паводок-2026. Саратовские власти заявили о превышающем норму подъеме воды в Волге

Паводок на малых реках Саратовской области сошел, но большая вода ещё даст о себе знать.

Губернатор Роман Бусаргин подвёл промежуточные итоги весеннего половодья. По его данным, на малых реках региона паводковый период «фактически завершён» — вода ушла, угроза с этих направлений снята.

Однако успокаиваться рано. В своём Telegram-канале глава региона сразу же обозначил новый тревожный фактор: на береговой линии Волги уровень воды продолжает расти и уже превысил «средние многолетние значения».

В связи с этим в областном правительстве держат на особом контроле районы, которые потенциально могут попасть в зону подтоплений. Жителям прибрежных территорий рекомендуют следить за сводками — ситуация остаётся напряжённой, но, по заверению властей, находится под полным управлением.

Ольга Сергеева