На Астраханской в Саратове за 2,7 миллиона рублей снесут дореволюционный дом

В областном центре объявлен тендер на снос дореволюционного дома: контракт с подрядчиком оценен почти в 3 миллиона рублей.

Администрация Октябрьского района в конце прошлой недели запустила аукцион на демонтаж очередного аварийного здания. Речь идет о доме № 3 по улице Астраханской — деревянно-кирпичном двухэтажном строении, возведенном еще до революции 1917 года на углу с 2-й Садовой.

Максимальная цена контракта, которую чиновники готовы заплатить подрядчику, составляет 2 721 980 рублей. Согласно техническому заданию, победитель тендера должен будет полностью разобрать здание, вывезти весь строительный мусор и провести очистку участка. Срок работ — 30 дней.

Итоги аукциона станут известны 6 мая. Площадь объекта — 426,2 квадратных метра. Статус аварийного дому присвоили еще в декабре 2017 года по рекомендации межведомственной комиссии.

Ольга Сергеева