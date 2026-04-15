Паводок-2026: в Балашовском районе зафиксировали снижение уровня воды на реке Хопёр

Администрация Балашовского района Саратовской области обнародовала свежие данные о ситуации с паводком.

За минувшие сутки уровень воды в реке Хопёр уменьшился на один сантиметр. В настоящее время общий подъём составляет 285 сантиметров.

В ведомстве подчеркнули, что на данный момент затоплений жилых домов не зарегистрировано.

При возникновении чрезвычайной ситуации жителей призывают обращаться в экстренные службы по следующим номерам: 112 (единая диспетчерская служба), 101 (пожарно-спасательная служба), 103 (скорая медицинская помощь), а также по телефону ЕДДС Балашовского района: 8 (84545) 4-17-51.

Ольга Сергеева