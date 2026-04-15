В Саратове ищут менеджера по активным продажам на 180 тысяч рублей в месяц

Аналитики SuperJob составили рейтинг самых высокооплачиваемых предложений работодателей в Саратове по итогам апреля 2026 года.

Лидером списка стала вакансия менеджера по продажам — на эту должность готовы платить до 180 тысяч рублей ежемесячно. На втором месте расположился менеджер активных продаж с доходом от 100 тысяч рублей. Третью строчку занимает ещё один менеджер по продажам со стабильной зарплатой в 100 тысяч.

Замыкают пятёрку наиболее выгодных предложений врач-невролог в медицинском центре с заработком от 90 тысяч рублей и фармацевт с окладом до 90 тысяч.

Примечательно, что Саратов оказался в одном ряду с Ижевском, Иркутском, Хабаровском, Владивостоком, Томском, Оренбургом, Набережными Челнами, Астраханью и Кировом: в этих городах врачебные специальности также входят в число лидеров по уровню предлагаемых зарплат.

Ольга Сергеева