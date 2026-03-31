Паводок-2026: в Саратовской области перекрыли мост из-за перелива

В Пугачевском районе приостановлено движение по низководному мосту из-за паводка.

Экстренные службы продолжают круглосуточное дежурство в районах Саратовской области, подверженных риску подтоплений. На малых реках региона сохраняется фаза половодья, большинство водоемов уже освободились ото льда. Подтоплений жилых домов, по данным губернатора Романа Бусаргина, не зафиксировано.

В Пугачевском районе в связи с подъемом уровня воды в реке Камелик у села Максютово произошел перелив низководного моста. Проезд по нему временно закрыт. Глава муниципалитета получил поручение держать ситуацию на постоянном контроле.

Ольга Сергеева