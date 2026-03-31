Повару в Саратове заплатят 2800 рублей за ночную варку компотов

Саратовская сеть кулинарии объявила о поиске сотрудника на необычную вакансию — специалиста по варке безалкогольных напитков.

Основная задача будущего работника — приготовление компотов в ночные смены. Оплата за одну смену составит 2800 рублей.

Работодатель предлагает ряд бонусов: бесплатное обучение с наставничеством, медосмотр и спецодежду за свой счет, а также корпоративное питание и перспективы карьерного роста.

Кроме того, сотрудники смогут приобретать замороженную продукцию по сниженным ценам, участвовать в корпоративных мероприятиях. Для детей работников предусмотрены новогодние подарки и доступ к детским праздникам.

