Педагог из Саратова представляет область на всероссийском конкурсе «Сердце отдаю детям»

В финале Всероссийского конкурса профессионального мастерства работников дополнительного образования принимает участие саратовский педагог Виктория Семёнова. Она представляет Дворец творчества детей и молодежи имени О.П. Табакова, став победителем регионального этапа конкурса.

Программа финала включает открытые занятия «Твой путь к самореализации и успеху», импровизационный конкурс и групповые испытания. Жюри оценивает методическую грамотность, владение современными технологиями и индивидуальный подход к работе с детьми.

Итоги конкурса будут подведены 26 сентября. Мероприятие включает не только соревновательную часть, но и образовательную программу с мастер-классами для участников.