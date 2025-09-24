Профилактические работы могут временно прервать телевещание в Саратовской области

До 30 октября в регионе возможны кратковременные перерывы в трансляции телеканалов. Филиал РТРС «Саратовский ОРТПЦ» проводит плановое техническое обслуживание объектов сети телерадиовещания.

Особые изменения ожидаются 20 октября с 02:00 до 11:00. В этот период в Саратове может быть временно прервано вещание цифрового эфирного телевидения и FM-радиостанций. Первый мультиплекс (10 основных телеканалов) будет транслироваться в федеральной версии без местных вставок.

Актуальная информация о времени отключений доступна на сайте РТРС в разделе «Кратковременные отключения телерадиоканалов», в «Кабинете телезрителя» и мобильном приложении «Телегид». Специалисты рекомендуют после восстановления вещания выполнить повторный поиск каналов на телевизоре или приставке при необходимости.