Педагоги Саратова обсудили новую философию воспитания

Региональный форум «Новая философия воспитания: горизонты развития Саратовской области» собрал более 500 педагогов и родителей.

Как проинформировали в министерстве внутренней политики области, в ходе форума его участники обсудили современные методики воспитания и развития детей.

Мероприятие прошло в рамках реализации социального проекта Центра перспективных инициатив «Акселерационная программа «Навигаторы возможностей» совместно с региональным ресурсным центром Всероссийского проекта «Навигаторы детства».

Ольга Сергеева