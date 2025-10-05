Саратовцы смогут увидеть достопримечательности Китая

В Культурно-выставочном центре «Радуга» открылась фотовыставка «Планета Земля. Китай».

На выставке представлено более 80 уникальных и ярких фотографий главных достопримечательностей Китая.

Посетители смогут погрузиться в богатую историю и культуру Поднебесной через экскурсии, познавательные лекции, концерты народных коллективов, а также принять участие в мастер-классах по китайскому языку, каллиграфии, чайной церемонии и национальной кухне.

В министерстве внутренней политики региона отметили, что выставка будет открыта до конца декабря.

Ольга Сергеева