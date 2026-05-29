Июньские пенсии саратовцам выплатят досрочно

В связи с празднованием Дня России график выплаты пенсий будет скорректирован автоматически.

В период государственных праздников, посвященных Дню России, традиционный график доставки пенсионных выплат будет изменен. Гражданам не требуется предпринимать никаких действий, обращаться в Социальный фонд или подавать заявления — все корректировки будут внесены в систему без участия получателей.

Изменения затронут следующие даты:

5 июня — будут перечислены пенсии, доставка которых по стандартному графику приходится на 6 и 7 июня.

11 июня — поступят выплаты, запланированные на период с 12 по 14 июня.

19 июня — будут доставлены средства, которые должны были прийти 20 и 21 июня.

26 июня — ожидается зачисление пенсий за 27 и 28 июня.

При этом, как уточняется в публикации, график получения детских пособий останется без изменений. Дополнительную информацию можно найти на сайте СФР или позвонить по горячей линии (бесплатно по России): 8-800-1-00000-1.

