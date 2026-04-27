Пенсионер оспорил срочный договор на работе и получил 3,4 млн руб компенсации через суд

В юридической практике произошел прецедент, который заставил крупный бизнес пересмотреть отношение к пожилым сотрудникам.

Первый кассационный суд общей юрисдикции поставил точку в громком деле: мужчина, вышедший на заслуженный отдых, сумел доказать, что его уволили обманным путем. Об этом информирует rapsinews.ru.

История началась с того, что пенсионер добровольно расторг бессрочный контракт, выйдя на заслуженный отдых. Работодатель тут же перезаключил с ним срочный договор, который затем автоматически продлевался несколько раз подряд. Однако, когда пожилой сотрудник в очередной раз изъявил желание продолжать работу, фирма неожиданно отказала ему, уволив «в связи с истечением срока».

Суд первой инстанции встал на сторону компании: мол, человек сам подписал документы. Но апелляция, а следом и кассация нашли весомые контраргументы Судьи указали на три ключевых факта: в заявлении о приеме не было ни слова о срочности; пенсионер как экономически слабая сторона не мог диктовать условия; а многократные продления фактически превратили отношения в бессрочные.

В итоге увольнение признали незаконным, пожилого гражданина восстановили в должности, а с компании взыскали колоссальную сумму — 3,4 миллиона рублей за время вынужденного прогула. Кроме того, бывшему работнику заплатят 50 тысяч рублей моральной компенсации. В суде особо подчеркнули: заявитель не собирался работать «временно», а попытка оформить пенсионера по срочному договору была заведомо незаконной уловкой.

