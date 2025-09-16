Пенсионер получил ожоги из-за электроматраса в саратовском селе

В селе Боковка Саратовской области 75-летний мужчина получил ожоги при пожаре, причиной которого стал электроматрас. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС.

По данным регионального управления МЧС, инцидент произошел 15 сентября около 10:40 утра. Возгорание возникло из-за аварийного режима работы электроматраса, подключенного к розетке. Пенсионер пытался самостоятельно потушить огонь, но получил травмы и был госпитализирован.

Площадь пожара составила 36 квадратных метров. На место происшествия оперативно прибыли пожарные расчеты, которые ликвидировали возгорание. Обстоятельства происшествия устанавливаются.