В Балакове двухлетний ребенок без присмотра выпил уксус

В выходные в Балаковскую больницу поступили несколько детей в тяжёлом состоянии.

Годовалый ребенок получил химический ожог пищевода после проглатывания уксуса и находится в реанимации.

Кроме того, подростка с гнойным перитонитом доставили в горбольницу с температурой 40°C после двух дней без медицинской помощи.

Также госпитализировали ребенка с переломами ребер после ДТП на велосипеде и двоих детей, проглотивших монеты.

Медики призывают родителей усилить контроль за детьми, поскольку большинство инцидентов можно было предотвратить.

Ольга Сергеева