Пенсионерка из Саратова отправила телефонным аферистам накопленные 2 миллиона

Саратовская пенсионерка потеряла 2 млн рублей в результате звонка мошенников.

63-летняя жительница поселка Солнечный стала жертвой телефонных аферистов. 25 июня ей позвонил неизвестный, представившийся сотрудником медицинской службы, и потребовал заменить полис. Вскоре последовал второй звонок — якобы от «службы безопасности», предупредивший о мошенниках и предложивший перевести деньги на «защищенный счет».

С 30 июня по 4 июля женщина перевела мошенникам через банкоматы накопленные 2 102 000 рублей. По факту происшествия возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ (мошенничество). Полиция проводит расследование.

Советы от правоохранителей:

Никогда не переводите деньги по просьбе незнакомцев

Проверяйте информацию в официальных источниках

Не сообщайте посторонним данные банковских карт