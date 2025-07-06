В Энгельсе 15-летнюю девочку насмерть задавил пьяный водитель. Подробности

Стали известны подробности дорожной трагедии в Энгельсе.

Возбуждено уголовное дело против 30-летнего водителя ВАЗ-2110, который в состоянии алкогольного опьянения совершил наезд на 15-летнюю девочку. Трагедия произошла 6 июля около 18:00 на улице Краснознаменной. Об этом сообщили в региональном СКР.

По предварительным данным, автомобилист потерял управление, выехал на тротуар и сбил трех пешеходов. Подросток скончалась на месте от полученных травм.

Водителю инкриминируют ч. 4 ст. 264 УК РФ (нарушение ПДД в состоянии опьянения, повлекшее смерть человека). В настоящее время проводятся следственные действия. Прокуратура взяла ход расследования на особый контроль.