Саратовская область вошла в число регионов с преобладанием пожилого населения.

По данным проекта «Если быть точным», доля пенсионеров в регионе достигла 26%, а несовершеннолетних — лишь 18%. В среднем по России на пожилых приходится 24% жителей, на детей — не более 20%.

Самый «молодой» регион — Тыва (35% детей, 11% пенсионеров), наиболее выраженное старение — в Ленинградской области (25% пожилых против 15% детей). В Саратовской области разрыв между старшим поколением и детьми составляет 8 п.п., что выше среднероссийского показателя.