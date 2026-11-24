Балаковская «Турбина» опубликовала предварительный календарь спидвея на следующий сезон.

Спидвей-клуб «Турбина Балаково» со ссылкой на группу «NISHCHENKOV» обнародовал предварительный календарь гонок на следующий сезон. Всего запланировано 37 заездов: 10 примет Тольятти, 9 — Балаково, 8 — Октябрьский, по 5 — Владивосток и Салават.

Сезон на балаковском стадионе «Труд» откроют межрегиональные соревнования среди юниоров 12–14 мая. Первая гонка Кубка России в Балаково запланирована на 26–28 мая, заключительная домашняя гонка — Первенство России — предварительно назначена на начало сентября. В клубе отметили, что календарь может быть скорректирован ближе к старту сезона.

Напомним, балаковская «Турбина», основанная в 1968 году, является восьмикратным чемпионом СССР и четырёхкратным чемпионом России по спидвею.