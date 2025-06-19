Пенсионеры Саратова отправились на экскурсию по Волге

Для представителей старшего поколения Саратова организована речная экскурсия.

В рамках проекта Школа социальной активности, который реализуется по инициативе и при поддержке главы областного центра Михаила Исаева, для 50 представителей старшего поколения, активных участников общественной жизни нашего города была организована экскурсия по местам боевой славы на теплоходе «Федор Достоевский» по маршруту Саратов — Волгоград — Саратов.

Участники экскурсии посетили мемориальный комплекс «Героям Сталинградской битвы», музей-панораму Сталинградской битвы, возложили цветы к Вечному огню в Зале воинской славы.

«В год празднования 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне для каждого человека нашей страны, а для старшего поколения особенно, важно посетить те места, где вершилась Великая Победа. Поднимаясь от подножия Мамаева кургана до его самой высокой точки по 200 ступеням, держа в руках цветы, словно ощущали на себе каждый из 200 дней боев за этот город»,— делились впечатлениями участники речной экскурсии.