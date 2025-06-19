Саратовская область — на 1 месте в рейтинге регионов по финансовой грамотности

Саратовцы умеют грамотно управлять своими финансами.

Тестирование проходило в рамках IV этапа Всероссийской просветительской Эстафеты «Мои финансы» «Сберегай и приумножай».

С марта до середины мая образовательные учреждения Саратовской области активно принимали участие в просветительской эстафете. Проведено более 1500 мероприятий в школах и профессиональных образовательных организациях. В них приняли участие практически 50 тысяч человек.

В настоящее время проходит пятый этап Всероссийской просветительской эстафеты «Мои финансы» в 2025 году. Тема данного этапа: «Финансовая безопасность для всей семьи: защити свои деньги». Этап продлится до 18 сентября 2025 года и посвящен ответственному управлению личным и семейным бюджетом и способам его защиты от мошенников.

Участники узнают, как защитить свои персональные данные, не попасться на удочку лжеброкеров, как безопасно совершить покупки в интернете, чтобы не стать жертвой злоумышленников, и о многом другом.

Об этом сообщает министерство образования региона.