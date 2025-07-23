Перед началом учебного года в Саратове установят дополнительные светофоры

На заседании комитета по городскому хозяйству, градостроительству, архитектуре, транспорту, связи и торговле Саратовской городской Думы были рассмотрены важные вопросы.

Как сообщили в мэрии, рассмотрен ход подготовки к отопительному сезону 2025–2026 гг. По состоянию на 26 июня 2025 года, гидравлические испытания проведены на 506 км тепловых сетей, что составляет 63% от общего объема. Сформированы оперативные штабы, и продолжаются работы по ремонту и модернизации оборудования, включая капитальный ремонт тепломагистрали на ул. Большая Горная.

Были рассмотрены меры по обеспечению пожарной безопасности в селе Синенькие. Из городского бюджета выделены средства на проектирование газопровода и капитальный ремонт здания пожарного поста. Кроме того, по решению областного Правительства, штат поста увеличен на 5 единиц для организации круглосуточного дежурства, что позволит обеспечить противопожарную защиту шести сел с общим населением около 7000 человек. Ранее задачу привести его в надлежащее состояние ставил Михаил Исаев.

В рамках подготовки к новому учебному году ведется работа по обеспечению безопасности дорожного движения. Уже установлены 12 светофоров Т.7, дублирующие знаки на 81 пешеходном переходе, 442 п.м. ограждений и 1463 дорожных знака. Дополнительно за счет местного бюджета установлено 335 знаков и 35,5 кв.м. искусственных неровностей. До сентября 2025 года планируется установка светофоров на двух перекрестках, а до конца года — еще около 1000 дорожных знаков и 300 п.м. ограждений.