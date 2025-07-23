Николай Панков: Растёт качество работы над законопроектами ГД

Сегодня последнее пленарное заседание весенней сессии Госдумы. За время сессии депутаты продолжили законодательную работу против незаконной миграции, финансовых мошенников, деструктивного контента в соцсетях. Эти вопросы волнуют наших граждан.

Большое количество законов направлено на защиту прав участников СВО и помощь членам их семей. В их интересах принято около 40% от общего количества законопроектов. Серьезная работа проведена по законодательному обеспечению Послания президента. Вячеслав Володин отметил это как приоритет работы депутатов. В него включены социальные гарантии государства, серьезные меры поддержки семей с детьми, защита материнства, детства, финансовая безопасность граждан.

Вячеслав Володин в своём выступлении отметил, за весеннюю сессию принято 354 закона. Все они направлены на защиту интересов жителей. Растёт качество работы над законопроектами. 71% законов — прямого действия. От этого зависит эффективность и качество принимаемых решений. Закон начинает действовать незамедлительно.

Дальше по заданию спикера, все депутаты Госдумы поедут работать в своих округах, встречаться с избирателями. Проверить, как принятые законы работают на практике. Также, прямое общение с жителями станет основой законодательной деятельности депутатов осенью.