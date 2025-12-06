Перед въездом на мост Саратов-Энгельс молодой водитель на «девятке» сбил женщину

В Энгельсе под мостом произошло ДТП с пострадавшей.

6 декабря в Энгельсе на подъезде к мосту Саратов–Энгельс произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадала женщина. Об этом сообщила Госавтоинспекция Саратовской области.

По предварительным данным, авария случилась в 14:20 на улице Лесозаводской, возле дома № 1а. 20-летний водитель автомобиля ВАЗ‑2109 совершил наезд на 41-летнюю женщину. Пострадавшая была госпитализирована. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Ольга Сергеева