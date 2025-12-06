Саратовцам рассказали, как присоединиться к домовому чату в MAX

Госжилинспекция призвала саратовцев активнее подключаться к официальным домовым чатам.

В Саратовской области жителей многоквартирных домов призывают использовать официальные домовые чаты в национальном мессенджере МАХ для оперативного общения с управляющей компанией и соседями. Как отметила и.о. начальника Госжилинспекции Юлия Абрамова, такие чаты стали неотъемлемой частью управления современными домами.

Подключиться к чату можно двумя способами:

Через приложение «Госуслуги.Дом» — на главной странице нужно нажать кнопку «Домовой чат».

Получить ссылку для вступления напрямую от своей управляющей организации, ТСЖ или жилищного кооператива.

Официальный чат можно создать, если в доме более 16 квартир и есть управляющая организация.

Ольга Сергеева