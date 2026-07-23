Перелом челюсти и ожоги: выросло число пострадавших при атаках украинских БПЛА по Саратовской области

Минздрав Саратовской области рассказал, что жизни пострадавших при атаке БПЛА вне опасности.

Глава ведомства Владимир Дудаков на брифинге сообщил о состоянии всех пострадавших в результате ударов беспилотников 16 и 8 июля.

По словам министра, после атаки 16 июля тяжёлых повреждений ни у кого не зафиксировано. Троим гражданам была оказана помощь: одному — амбулаторно, двое полностью выздоровели. Позже за медпомощью обратились ещё два человека, один из них с травмой челюсти готовится к операции. Их состояние оценивается как удовлетворительное.

Что касается пострадавшего при атаке 8 июля, он получил ожоги и повреждения глаз. После лечения в ожоговом центре его перевели в больницу медуниверситета для операции на глазах. Врачи контролируют его состояние, угрозы жизни нет.

Напомним, минувшей ночью над российскими регионами уничтожено 223 беспилотника, часть из них — над Саратовской областью. При налёте на Воронежскую область погиб трёхлетний ребёнок.

Ольга Сергеева