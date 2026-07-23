Прокуратура просит ужесточить приговор топ-менеджерам Шихалову и Пожарову

Гособвинение потребовало ужесточить приговор бывшим топ-менеджерам АО «КБПА».

Кировский районный суд Саратова 9 июня приговорил экс-гендиректора Максима Шихалова к 6 годам колонии и штрафу 900 тыс. рублей, его бывшего заместителя Владимира Пожарова — к 7 годам и аналогичному штрафу. Однако гособвинение обжаловало решение, настаивая на усилении наказания.

В апелляционном представлении прокуратура указывает, что суд не учёл отягчающее обстоятельство — совершение преступления в период мобилизации. По версии обвинения, руководители похитили деньги оборонного предприятия путём растраты, что подорвало авторитет организации в период СВО.

Защита настаивает на обратном: договор аренды ДГУ был заключён в 2021 году, до внесения изменений в УК о мобилизации, а значит, норма обратной силы не имеет. Кроме того, адвокаты утверждают, что ущерб предприятию фактически не причинён, а статус потерпевших юридически не подтверждён.

Прокуратура также требует запретить осуждённым работать в сфере управления и закупок для предприятий ОПК. Защита считает это требование надуманным. Окончательное решение теперь за областным судом.

Ольга Сергеева