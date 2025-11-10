Перевозчик отказался обслуживать маршрут до двух новых саратовских больниц и кладбища

В Саратове перевозчик подал заявление об отказе от обслуживания маршрута № 108, следующего до Нового кладбища, инфекционной больницы и противотуберкулезного диспансера.

Индивидуальный предприниматель О.В. Лисин уведомил городской комитет по транспорту о прекращении работы на данном направлении, где задействованы три автобуса малой вместимости.

Согласно федеральному законодательству, действие свидетельства будет прекращено через 90 дней после подачи заявления. Этот период отводится для поиска нового перевозчика, при этом текущий оператор обязан продолжать обслуживание маршрута.

Проблема транспортной доступности медицинских учреждений на улице Индустриальной неоднократно поднималась в областной думе. Напомним, год назад маршрут № 108 был продлен до противотуберкулезного диспансера для улучшения доступности медицинских услуг.

Ольга Сергеева