Вандалы изуродовали детскую площадку для игр в саратовском райцентре

В городе Красноармейске Саратовской области произошел акт вандализма на детской игровой площадке.

Неизвестные испортили игровое оборудование, нанеся черным маркером рисунки и надписи на горку и макет автомобиля.

Администрация муниципального образования обратилась к жителям через социальные сети с призывом провести разъяснительные беседы с детьми о необходимости сохранения общественного имущества.

Было отмечено, что в случае установления личности виновных, материалы будут направлены в комиссию по делам несовершеннолетних для принятия соответствующих мер.

Ольга Сергеева