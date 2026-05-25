Персонал Балаковской АЭС успешно отработал совместные действия с МЧС в ходе противопожарных учений

erid 2W5zFHvqAz5

Подобные учения проводятся на всех российских АЭС для поддержания противопожарной безопасности стратегически важных объектов.

20 мая 2026 года на Балаковской АЭС прошли пожарно-тактические учения поликвидации условного пожара на энергоблоке №4. Они состоялись в рамках комплексной проверки состояния пожарной безопасности атомной станции и специальной пожарно-спасательной части (СПСЧ) № 23, которую проводит ФГКУ «Специальное управление ФПС № 72 МЧС России».

В учениях по ликвидации условного пожара на электроустановке принимали участие оперативный персонал Балаковской АЭС, личные составы СПСЧ № 23 и пожарно-спасательных подразделений Балаковского пожарно-спасательного гарнизона (ПСЧ

№21, ПСЧ № 22).

В ходе учений были отработаны совместные действия оперативного персонала атомной станции и пожарных гарнизонов, а также навыки и умения действовать при возникновении нештатных ситуаций и в условиях ограниченного времени.

За ходом учений наблюдала экспертная комиссия аппарата Федерального государственного пожарного надзора. Старший инженер отдела службы и подготовки ФГКУ «Специальное управление ФПС № 72 МЧС России» Виктор Осипов отметил, что цели учений были достигнуты и личный состав «отработал хорошо».

В свою очередь заместитель начальника ФГКУ «Специальное управление ФПС № 72 МЧС России» Роман Перегудов, подводя итоги, подчеркнул: «Во время пожарно-тактических учений мы проверили готовность подразделений по обеспечению противопожарной защиты. Наблюдали за действиями не только личного состава пожарных формирований, но и работников АЭС. Предварительно уже можно сказать, что взаимодействие участников было организовано на должном уровне».

Регулярный независимый контроль пожарной безопасности и проведение пожарно-тактических учений – неотъемлемая часть обеспечения безопасной эксплуатации любой атомной станции. На Балаковской АЭС они проводятся регулярно.

Справка:

Безопасность — основной приоритет отечественной атомной отрасли. Концепция безопасности включает в себя сохранение жизни и здоровья работающего на атомных станциях персонала и проживающих поблизости от АЭС людей, а также надежную эксплуатацию энергоблоков, способствующую сохранению окружающей среды, и надлежащее обращение с отработавшим ядерным топливом.

Балаковская АЭС (филиал АО «Концерн Росэнергоатом» в г. Балаково Саратовской области) относится к числу крупнейших и современных предприятий энергетики России. Расположена на левом берегу Саратовского водохранилища, она имеет четыре энергоблока с модернизированными реакторами ВВЭР-1000 (модификация В-320), установленной электрической мощностью по 1000 МВт каждый. Первый энергоблок введен в эксплуатацию в 1985 году, второй – в 1987 году, третий – в 1988 году и четвертый – в 1993 году. Электроэнергией Балаковской АЭС, которая обеспечивает четверть производства электроэнергии в Приволжском федеральном округе, надежно обеспечиваются потребители Поволжья, Центра, Урала и Сибири.

Управление коммуникаций Балаковской АЭС

Фото предоставлены пресс-службой Балаковской АЭС

Реклама

ИНН 7721632827