Первая туристская поездка из Саратова в экопарк «Олений Остров» состоится 11 октября

В предстоящее воскресенье, 11 октября, состоится первая туристская поездка из Саратова в экопарк «Олений остров». Доставка экскурсионных групп к месту назначения будет осуществляться по комбинированной схеме «поезд плюс автобус».

Первая часть пути пройдет на пригородном поезде № 6477 Анисовка – Татищево, который отправится из Саратова в 09:46 и прибудет на конечную станцию в 11:02. Тематическая развлекательная программа для пассажиров начнется уже в пути следования.

На станции Татищево туристов будет ждать автобус до экологического парка. На его территории гости увидят различных животных, смогут совершить самостоятельную прогулку и сделать памятные фотографии в тематических фотозонах. Кроме того, животных разрешается кормить свежими овощами и другим кормом.

Обратно в Саратов участники тура вернутся на автобусе. Ориентировочное время прибытия группы на Привокзальную площадь – в 15:00.

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Узнать более подробную информацию о предстоящей поездке и приобретении билетов можно на сайте АО «Саратовская ППК».