В коттеджные поселки Балакова провели скоростной интернет

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«Ростелеком» завершил строительство трёх новых участков оптической сети в частном секторе Балакова Саратовской области. Возможность подключить скоростной интернет и цифровые сервисы получили более 800 семей — жителей микрорайона 21, поселка Дзержинского и села Подсосенки.

В микрорайоне 21 ранее отсутствовала сеть связи — это новый поселок, обустроенный для многодетных семей. В Дзержинском и Подсосенках существующая телеком-инфаструктура не позволяла обеспечить интернетом всех желающих и уступала современным коммуникациям по скорости и мощности.

Павел Зенков, директор Саратовского филиала компании «Ростелеком»:

«“Ростелеком” продолжает развитие оптической сети в районах области. Один из главных критериев при выборе населенных пунктов — наличие спроса на услуги связи. Балаковцы проявили заинтересованность, направили провайдеру коллективные обращения, и территории поселков были включены в план работ. Специалисты компании в течение лета построили распределительные магистрали, установили коммутаторы, а в сентябре начали подключать абонентам сервисы связи».

В частном секторе в каждый коттедж прокладывается индивидуальная оптическая линия. Технология GPON (Gigabit Passive Optical Network — гигабитная пассивная оптическая сеть) поддерживает устойчивое соединение, стабильную работу цифровых сервисов и высокую скорость передачи данных.

Юлия Харченко, жительница Балакова:

«В нашем микрорайоне почти в каждой семье есть школьники. Раньше многие пользовались мобильными модемами, но часто возникали проблемы. Зайти в электронный дневник и посмотреть домашнее задание было непросто, не говоря уже о том, чтобы скачать дополнительные материалы к урокам. Поэтому мы очень рады, что нам подключили скоростной интернет. Все уже успели оценить качество связи: теперь можно без труда искать информацию для учебы, общаться в соцсетях, работать удаленно и смотреть видео в хорошем качестве».

Специалисты «Ростелекома» устанавливают в домах Wi-Fi-роутеры шестого поколения. Современные маршрутизаторы обеспечивают широкий радиус покрытия и позволяют подключить к сети большое количество устройств. Жители коттеджей могут подключить комплекс услуг для всей семьи в одном пакете.

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