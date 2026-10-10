Первоклассник из села Саратовской области собрал 100 кг желудей

В Лысых Горах первоклассники собрали около 100 кг жёлудей для лесхоза.

В посёлке Лысые Горы ученики 1 «А» класса школы № 2 стали участниками акции по сбору семян для местного лесхоза.

Как пишет районное издание «Призыв», в числе участников — семья Басистовых: первоклассник Саша вместе с родителями собрал около 100 килограммов жёлудей.

«Это тот случай, когда доброе дело объединяет всю семью. Лесхоз уже принимает «урожай», и мы точно знаем: у наших лесов — отличная перспектива!» — отмечается в публикации.