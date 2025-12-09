Первые тестовые партии вакцины от рака выпущены в России

Научно-производственная фабрика НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи выпустила первые три тестовые серии уникальной вакцины для лечения онкологических заболеваний.

Препарат работает по принципу иммунотерапии, «обучая» иммунную систему организма самостоятельно распознавать и уничтожать раковые клетки. На первом этапе планируется применение вакцины для терапии колоректального рака. В дальнейшем сфера её использования будет расширена для борьбы с опухолями головного мозга и отдельными видами меланомы.

Выпуск пробных серий является ключевым шагом для начала дальнейших исследований и клинических испытаний новой разработки российских учёных.

Ольга Сергеева