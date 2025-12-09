В Вольске женщина хотела тайно пронести в суд помаду с «секретом»

Судебные приставы в Саратовской области пресекли попытку проноса электрошокера в суд.

В ведомстве напомнили, что в обязанности судебных приставов входит обеспечение безопасности в зданиях судов. Ежедневно на входе они проверяют посетителей на наличие запрещённых предметов.

Так, в конце октября 31-летняя жительница Вольска прибыла в участок мировых судей района для подачи заявления. На входе сработал металлодетектор. В ходе осмотра её сумки сотрудники обнаружили компактный электрошокер, искусно замаскированный под тюбик губной помады. Устройство, входящее в список запрещённых предметов, женщине пришлось оставить за пределами здания суда.

По данным ФССП, с начала года в регионе уже предотвращён пронос более 5,4 тысячи опасных предметов, включая оружие, боеприпасы и различные электрошокеры.

Ольга Сергеева