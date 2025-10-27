Пес самостоятельно путешествует по саратовским маршрутам на автобусах

В Саратове появился необычный пассажир — самостоятельный пёс, который регулярно пользуется городским общественным транспортом.

Умное животное с чипом отличается образцовым поведением: спокойно заходит в автобусы и маршрутки, устраивается на сиденье и никогда не создаёт неудобств ни водителям, ни пассажирам.

Жители Волжского и Заводского районов уже привыкли к своему удивительному хвостатому попутчику, чьи поездки активно обсуждаются в социальных сетях.

Этот четвероногий путешественник, ставший местной знаменитостью, не только вызывает умиление, но и дарит горожанам положительные эмоции.

Ольга Сергеева