Под Саратовом погибли двое мужчин в 2 перевернувшихся автомобилях

На дорогах Саратовской области 25 октября произошло два смертельных ДТП, связанных с опрокидыванием транспортных средств.

В Озинском районе возле села Солянка на полевой дороге перевернулся автомобиль «Опель». 52-летний водитель погиб на месте происшествия.

В тот же день в Пугачевском районе опрокинулась «Лада Калина», управляемая 20-летним водителем. В результате аварии скончался 21-летний пассажир.

Причины обоих дорожных происшествий в настоящее время выясняются сотрудниками ГИБДД.

Ольга Сергеева