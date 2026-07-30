Пешком до Казахстана: иностранец пытался пересечь границу без документов и получил штраф

В Саратовской области вынесли приговор иностранцу, который пытался нелегально уйти в Казахстан пешком.

31 мая он приехал в пункт пропуска «Озинки», но его не пропустили — не хватало документов. Сразу после этого мужчина направился к железнодорожному переезду в Озинском районе, пошёл вдоль путей и был задержан пограничниками. В суде он признал вину. За покушение на незаконное пересечение границы ему назначили штраф в 10 тысяч рублей.

С учётом времени, проведённого под стражей, от наказания освободили и отпустили из зала суда. Приговор ещё не вступил в силу.

Ольга Андреева